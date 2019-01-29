كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يجهز 6 آبار مياه في صحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من حفر 6 آبار ارتوازية وربطها بخط ضخ المياه الرئيسي إلى جانب تركيب وحدات ضخ وتنفيذ تمديدات لتصل إلى المواقع المستهدفة في المناطق والقرى المستفيدة في المديريات الصحراوية بمحافظة حضرموت اليمنية، ضمن مشروع حفر الآبار الذي تنفذه الهيئة لتوفير المياه النقية لليمنيين في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات، لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين جراء الوضع الراهن الذي تعيشه بلادهم.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إشرافها المباشر على مراحل تنفيذ مشاريع حفر الآبار وتكثف جهودها لإنجاز 18 مشروعاً لحفر آبار عميقة بصحراء حضرموت، لتوفير المياه الصالحة للشرب في مختلف المديريات الصحراوية بمحافظة حضرموت التي تعاني من شح في المياه، نظراً لموجة الجفاف القاسية التي ضربتها خلال السنوات الماضية.

وقال محمد الجنيبي، مدير الشؤون الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، إن استكمال وتجهيز مشروع الآبار الحيوي سيزيد من الكميات المنتجة من المياه بهذه المناطق التي تنعدم فيها مشاريع المياه، وذلك ضمن اهتمامات دولة الإمارات بمشاريع البنية التحتية بحضرموت وتخفيفاً لمعاناة المواطنين اليمنيين.

وأوضح أن هذا المشروع الحيوي ستكون له نتائجه الملموسة في مجال تحسين إمدادات المياه بمناطق الجفاف خاصة في المناطق الصحراوية، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الهلال الأحمر الإماراتي على مواصلة إنجاز المشاريع في اليمن.

ولاقى مشروع حفر الآبار ترحيباً واسعاً من قبل أهالي المناطق الصحراوية في حضرموت الذين عاشوا حقبة من الزمن وهم يعانون من شح المياه إلى أن أطلقت الهيئة هذه المشروع الحيوي المهم الذي ينفذ في الشريط الصحراوي، وتوجهوا بخالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مواقفها التي أكدوا أنه لا يمكن أن ينساها أبناء حضرموت خاصة واليمن عامة.