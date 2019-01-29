الدار البيضاء سطات الأولى في أقساط التأمين.. تسيطر على 71 % من أداء القطاع

أفرجت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن الإحصائيات الخاصة بحجم الإنتاج الذي شهده قطاع التأمينات، وهي الأرقام المتعلقة بالفترة الممتدة بين يناير وشتنبر من سنة 2018.

وتم تقديم الأرقام المسجلة في القطاع حسب فرع نشاط التأمينات، وجودتها وتوزيعها الجهوي. وبناء على المعطى الأخير، فإن جهة الدار البيضاء سطات سيطرت على 71.1 في المائة من مجموع أقساط التأمينات التي أصدرها معظم المُؤَمّنين في المغرب، والبالغة 22 مليار درهم.

وتم تجميع حوالي نصف حجم الأقساط الصادرة، عبر وسطاء التأمينات، والتي بلغت 10.6 مليار درهم، كما نال القطاع المصرفي حصة مهمة من سوق التأمينات في عاصمة البلاد الاقتصادية، الدار البيضاء، ببلوغ رقم معاملاتها الإجمالي حوالي 7 ملايير درهم.

وفي نفس سياق النتائج حسب الجهات، تحل جهة الرباط سلا القنيطرة ثانية، لكن السيطرة الكبيرة التي بسطتها جهة الدار البيضاء سطات، أبقتها بعيدة عن الصدارة بشكل كبير من حيث النتائج والأرقام، فحصة الوصيف بلغت 10.1 في المائة فقط، برقم معاملات بلغ 3 ملايير درهم. وكانت نسبة 39.5 في المائة من أقساط التأمين قد تم تجميعها من طرف وكلاء التأمينات، والتي بلغت 870 مليون درهم، وتوقف رقم معاملات المنتجات التأمينية اللصيقة بالخدمات البنكية في حدود 440.6 مليون درهم، وهو ما يمثل 14 في المائة من أقساط التأمين في الجهة التي تنتمي إليها عاصمة المملكة.

وتأتي جهات مراكش آسفي، وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، موالية للرباط سلا القنيطرة، برقم معاملات في حدود مليار درهم لشركات التأمين في كل جهة من الجهات الثلاث سابقة الذكر. ومثلت مراكش آسفي نسبة 3.76 في المائة من إجمالي السوق الوطني، وفاس مكناس نسبة 3.59 في المائة منه، ونسبة 3.39 في المائة مما جسدته جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وحلت جهة سوس ماسة سادسة وطنيا بنسبة 2.99 في المائة، متبوعة بـ2.19 في المائة على مستوى الجهة الشرقية، وبني ملال خنيفرة بـ1.44 في المائة، ثم جهات درعة تافيلالت والعيون الساقية الحمراء، وگلميم واد نون، وأخيرا الداخلة وادي الذهب، على التوالي بالنسب التالية، 0.65 في المائة، و0.56 في المائة، و0.17 في المائة، و0.13 في المائة.

وتبقى العائدات التي تدرها الحوادث والمخاطر المختلفة هي الأكبر برقم 6.2 مليار درهم، وهو ما يعادل نصف رقم معاملات هذا الفرع، أما بالنسبة لفرع تأمينات الحياة والرسملة، فقد تم حصد 4.7 مليار درهم فيه.