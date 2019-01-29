في يوم واحد فقط.. توقيف 136 مرشحا للهجرة السرية واعتقال 7 مهربين بالناظور

في أربع عمليات متفرقة بسواحل إقليم الناظور، تمكنت، يوم أمس الإثنين، عناصر الدرك الملكي بمركز بلدة رأس الماء، ضواحي الناظور، من إيقاف 136 مرشحا للهجرة السرية، ينحدرون من دول جنوب الصحراء، ضمنهم مغاربة، وبينهم أطفال ونساء.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد أسفرت العمليات الأربعة المتفرقة بسواحل رأس الماء، ضواحي الناظور على اعتقال 7 أشخاص يشتبه فيهم من منظمي الهجرة السرية، كانوا على متن سيارة من صنف “مرسيدس 207 ” حيث تم حجزها من قبل العناصر الأمنية، بالإضافة إلى حجز أربعة زوارق مطاطية، وست محركات، وكمية مهمة من البنزين، وأسلحة بيضاء.

هذا، وتم إقتياد جميع المرشحين للهجرة إلى مركز الدرك للإتخاذ المتعين في حقهم، فيما سيتم تعميق البحث مع العناصر المنظمة للهجرة، والمكونة للعصابة الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب البشر، وذلك بأمر من وكيل الملك، قبل إحالتهم على أنظار العدالة المختصة.