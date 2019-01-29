مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بانقلاب مركبة قرب رهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب عربي في العشرينيات مصرعه وأصيب إثنين آخرين بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك في حادث طرق ذاتي وقع عند منتصف الليل، على الشارع الرئيسي المتاخم لمدينة رهط في النقب.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع 264 في مسارة بالقرب من مدينة رهط، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة شاب (22 عاما) متأثرا بجروحه الحرجة.

كما قدم الطاقم الطبي الإسعافات الميدانية لشابين ونقلهما على وجه السرعة وهما بحالة متوسطة إلى مستشفى سوركا في بئر السبع لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الحادث نجم عن انقلاب المركبة.

وفي سياق التحقيقات، زعمت الشرطة في بيان، أن السيارة التي انقلبت كانت تطاردها الشرطة، إذ طالبت دورية شرطية من سائق سيارة بالتوقف عقب مخالفة سير، وعندما وصل أفراد الشرطة للسائق قام بالهرب بالمركبة واختفى عن الأنظار.

وأضافت الشرطة، أنه خلال أعمال التفتيش والبحث عن المركبة، عثر عليها على شارع 264 بعد أن انقلبت، حيث تم الإعلان عن وفاة السائق متأثرا بجروحه، فيما أصيب شاب آخر بجروح متوسطة، كما أصيبت بالحادث فتاة بجروح متوسطة.