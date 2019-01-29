اعتقالات بالضفة واقتحامات بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا خلال دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وجرحى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في شمال الضفة الغربية، اندلعت مواجهات في مخيم جنين بين شبان وجنود الاحتلال، أصيب خلالها الشاب علاء أبو خليفة بجروح بعد الاعتداء عليه خلال اعتقال شقيقه قصي.

وقال شهود عيان إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا منازل المواطنين في مخيم جنين وفي منطقة شارع حيفا في المدينة، وشرعوا باقتحام المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم السلفيتي عقب مداهمة منزل ذويه في البلدة القديمة في مدينة جنين، وانتشرت في حي السيباط لساعات.

وكذلك داهمت قوات الاحتلال منزل الصحافي علي سمودي في جنين، واعتقلت نجله الطالب الجامعي محمد، وفتشت المنزل.

في قضاء طولكرم، داهمت قوات الاحتلال بلدتي بلعا ودير الغصون شمال مدينة طولكرم واعتقلت الشابين مهدي حسن الحاج، وجعفر أيمن شحرور، بعد مداهمة منزليهما في بلدة بلعا وانتشروا في محيط مدرسة الذكور الثانوية، ونصبوا حاجزا عسكريا في المنطقة.

وأفيد باقتحام نحو عشر آليات عسكرية بلدة دير الغصون المجاورة والانتشار في شوارعها ونصب حواجز حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

بينما في محافظة بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال بيت فجار، وفتشت منزل المواطن محمود رزق القواسمة، كما وداهمت منزل عبد المجيد شديد في دورا جنوب الخليل وفتشته وسلمته بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال في "عصيون".

وفي شمال القدس، اقتحمت شرطة الاحتلال، منزل الشاب سامر أبو ريالة في قرية العيساوية، وفتشته، وخربت محتوياته.

وقال شهود عيان، إن عناصر من المخابرات والوحدات الخاصة وجنود الاحتلال داهموا منزل سامر في حي أبو ريالة، وفتشوه بدقة، وعاثوا فيه فسادا.

وأجبرت القوات زوجة صاحب المنزل وأولاده على الخروج من المنزل خلال تفتيشه، رغم الأجواء الباردة وهطول الأمطار. ومنعت صاحب المنزل سامر مرافقتهم خلال تفتيش المنزل وتخريب محتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن شعبان الأطرش في ضاحية السلام ببلدة عناتا، وانسحبت القوات من بوابة الجدار الفاصل، بعد تفتيش منزل الأطرش وبعثرة محتوياته.

من جهة أخرى، داهمت قوات الاحتلال، حي أبو تاية في بلدة سلوان، وفتشت المركبات. وانتشرت القوات في الحي، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق محالهم، خلال تفتيش مركبات السكان.