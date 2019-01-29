شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 شرطيين في حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن الأمريكية والان مع التفاصيل

أصيب 5 شرطيين، الثلاثاء، في حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، بحسب وسائل إعلام محلية، وفقا للعين الإخبارية.

وقال أرت أسيفيديو رئيس شرطة هيوستن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، "إن عددا من أفراد الشرطة مصابون في حادث إطلاق نار"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكد الحساب الرسمي لشرطة هيوستن الحادث، وقال: "الآن نستطيع أن نؤكد إصابة 5 من ضباط الشرطة في حادث إطلاق نار، والذين تم نقلهم جميعا لتلقي الرعاية الطبية في المستشفى".

من ناحية أخرى، أشارت وسائل إعلام محلية أمريكية، إلى أنه تم قتل أحد المشتبه بهم في تبادل إطلاق نار، ومحاصرة اثنين آخرين في أحد المنازل، من المتورطين في الحادث.

ولم يتم الكشف عن طبيعة الحادث وأسبابه حتى الآن.