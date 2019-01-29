كيف استفادت إيران من سقوط مبارك وصدام؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مثل الثورات الكبرى الأخرى الفرنسية والروسية كانت الثورة الإيرانية عام 1979 شأنا محليا، وصمم صناعها والنخبة الحاكمة الجديدة تصديرها إلى دول المنطقة، لكن تأثير ذلك لم يكن واضحا، حيث كان النظام يحتاج إلى وقت للتوطيد، وللتعامل مع الصراعات الداخلية، ونتيجة الحرب العراقية الإيرانية التي طال أمدها، بحسب مركز بروكنز للأبحاث.

وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحالي ركبت إيران موجة «الربيع العربي»، واستفادت من الأحدات التي جرت على الأرض لفرض الهيمنة الإقليمية وإثارة الشقاق في الشرق الأوسط.

العراق وتركيا

سهلت حملة إيران الإقليمية بسبب الغزو الأمريكي للعراق في 2003، حيث دمرت واشنطن عدو طهران اللدود صدام حسين، وأزال عقبة أمام العرض الغربي للنفوذ الإيراني والتي اصبحت الآن مجالا خصبا لبناء نفوذها.

الثورة الإيرانية منذ 40 عاما واكبها تطور آخر كان له تأثير عميق على السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط وهو ظهور وتوطيد نظام رجب طيب إردوغان في تركيا، وإيران وتركيا ليستا من الأعداء أو الحلفاء، ولكن التكشف الموازي للسعي الإيراني إلى الهيمنة الإقليمية وعودة تركيا إلى موقع مركزي في الشرق الأوسط حولت سياسات المنطقة.

خلال معظم القرن العشرين، لعبت الدولتان الخليفتان للأمبراطوريتين العثمانية والفارسية دورا محدودا في السياسة الشرق أوسطية. وكان لدى شاه إيران طموحات في السياسة الخارجية، وكان تأثيره على الشرق الأوسط محسوسا في شرق المنطقة وفي سياسته البترولية.

وكانت قدرة إيران على عرض القوة والنفوذ في بيئتها المباشرة وما بعدها مقيدة بالضغوط السوفييتية والمشاكل الداخلية.

تركيا من جانبها، كانت تحكمها نخبة علمانية موجهة نحو أوروبا. على هذا النحو، خلال معظم النصف الأخير من القرن العشرين، تشكلت السياسات الإقليمية للشرق الأوسط في الغالب من خلال ديناميكيات العلاقات بين الدول العربية والصراع العربي الإسرائيلي.

أدى سعي إيران إلى الهيمنة الإقليمية بعد 1979 وتحول تركيا من أوروبا إلى جوارها الايراني، إلى تحويل المنطقة لساحة بين دولتين كبيرتين وقويتين. وتضاعف تأثير أدوارهما الجديدة بسبب ضمور النظام العربي وتضاؤل ​​نفوذ الدول العربية الرئيسية مثل مصر والعراق. أحد الأمثلة المهمة على الواقع الإقليمي الجديد هو منتدى أستانا - المؤلف من روسيا وإيران وتركيا - منذ 2017 وكأن الساحة الرئيسية للجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، ولا توجد دولة عربية واحدة مشاركة في هذا المنتدى رغم أهميته.

مصر ولبنان

تجلى تقدم إيران كقوة شرق أوسطية بتوفير إحدى هذه الفرص من خلال إسقاط نظام حسني مبارك في مصر، وصعود حكومة محمد مرسي إلى السلطة- وللمرة الأولى - أرسلت إيران سفنا حربية عبر قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط. على الرغم من كونها مرة واحدة، إلا أنها قدمت مؤشرا واضحا على مصالح إيران في التوسع إلى ما بعد موقعها في شرق المنطقة والوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.

عند هذه النقطة، رسخت إيران نفسها بالفعل في لبنان من خلال حزب الله وفي قطاع غزة من خلال دعمها لحماس. وجهود إيران لتعبئة وتسخير الطائفة الشيعية في لبنان الممتدة منذ 1982، رغم أن الاستثمار في المجتمع الشيعي في لبنان بدأ في أيام الشاه.

من الاستثمارات الإيرانية الثورية المبكرة في السياسة الخارجية، أثبت الاستثمار في لبنان أنه الأكثر فعالية، فأصبح حزب الله تدريجيا أقوى ممثل في لبنان، أقوى من الدولة والجيش اللبناني.

ومكن حزب الله إيران من المطالبة بعبارة قيادة الصراع ضد إسرائيل، من خلال تزويد حزب الله بترسانة ضخمة من الصواريخ والقذائف، كانت إيران تبني رادعا ضد هجوم إسرائيلي أو أمريكي محتمل على برنامجها النووي.

وثبتت مجريات ونتائج حرب لبنان الثانية في لبنان 2006 فعالية طهران في شراكتها الثلاثية مع سوريا وحزب الله.

الربيع العربي

وفر الربيع العربي لإيران فرصا إضافية بقيادة الثورة ضد الحكومة البحرينية، لكن الحرب الأهلية في اليمن خلقت ساحة حيث كانت إيران تؤجج الحرائق.

وفي سوريا التي واجهت تداعيات الربيع العربي، ومع تطور المظاهرات ضد بشار الأسد، اكتشفت إيران تحديا شديدا لسياستها الإقليمية.

إذا سقط النظام السوري أقدم تحالف إقليمي في إيران فسيكون ضربة قوية لطهران، ويمكن أن يصبح موقف حزب الله في لبنان غير مقبول. ومن ثم، فقد احتشدت إيران لدعم النظام، أولا من خلال تقديم المساعدات العسكرية، ثم إرسال حزب الله والميليشيات الشيعية الأخرى من العراق وأفغانستان وباكستان، وفي 2015، عندما واجه النظام احتمال انهيار، ساعد الإيرانيون في إقناع روسيا بإرسال قواتها الجوية إلى سوريا، ووعدوا بتوفير القوات على الأرض نفسها.

في ذروة الحرب السورية، قاتل نظام الأسد المدعوم من روسيا وإيران والقوات المساعدة الأخيرة ضد مجموعة متنافرة من قوى المعارضة المسلحة والممولة من قبل الدول السنية الإقليمية تركيا والسعودية وقطر والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

وحققت الجهود الإيرانية الروسية المشتركة نجاحا وقادت في ديسمبر 2016 إلى الاستيلاء على حلب من القوات المناهضة للحكومة، وهي نقطة التحول التي ميزت انتصار النظام في الحرب الأهلية السورية.

إضافة إلى ذلك، أدت طموحات إيران في سوريا إلى صراع عسكري مباشر مع إسرائيل في 2018، حيث عقدت إسرائيل العزم على منع تكرار نجاح إيران في بناء البنية التحتية العسكرية في سوريا ضد إسرائيل كما فعلت في لبنان. حتى ذلك الحين، خاضت إيران وإسرائيل حربا غير مباشرة في لبنان وأجرتا حربا ظليلة على برنامج إيران النووي.

أدى نجاح إيران في مشروعها السوري إلى تضخيم ثقتها بنفسها، وسعت طهران الآن إلى الاستفادة من نجاحها في سوريا لتوسيع نفوذها الإقليمي. في حين كانت طهران قبل 2011 ترى سوريا حليفا وشريكا يوفر الوصول إلى لبنان وحزب الله، واعتبارا من 2016 بدأت إيران ترى سوريا كمصدر لها في حد ذاتها كجبهة ثانية ضد إسرائيل إضافة إلى لبنان.

وفيما يتعلق باهتمامها بالوجود بالقرب من البحر المتوسط​، سعت إيران إلى الحصول على موافقة سوريا على بناء قاعدة بحرية على الساحل السوري وتوطيد نفسها بالبنية التحتية الاستراتيجية بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى ومرافق إنتاج الصواريخ.

وسعت إيران لبناء ما أصبح يعرف باسم «جسر بري» عبر العراق وسوريا إلى لبنان، حيث كانت الإمدادات الإيرانية إلى لبنان توفرت في وقت ما عن طريق الجو، أو عن طريق البحر، وفي بعض الأحيان فوق الأرض.

وواجهت الطرق الجوية والبحرية تحديات، لذا فإن الوصول الآمن للأراضي سيكون بمثابة تحسن كبير في قدرة إيران على الوصول إلى البحر المتوسط. وفي نوفمبر 2016، أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري أمام قادة البحرية الإيرانية أنه في المستقبل، قد تبني إيران قواعد بحرية طويلة المدى على السواحل أو الجزر أو كقواعد عائمة، ربما بناء قواعد على ساحل اليمن أو سوريا.