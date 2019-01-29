شكرا لقرائتكم هل فضح بولتون عن "غير قصد" خطة ترمب في فنزويلا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في ظل التطورات الأخيرة في فنزويلا وإعلان رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيساً بالوكالة، قد يكون مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، كشف عن غير قصد عن تحرك محتمل من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب في أزمة فنزويلا، الاثنين، عندما التقط المصورون ملاحظة على ورقة قانونية كتب عليها: "5000 جندي إلى كولومبيا".

وذكرت مصادر لشبكة "فوكس نيوز" أن البيت الأبيض يفكر في نشر قوات أميركية عند جارة فنزويلا الغربية في حال الحاجة إليها. غير أنها قالت إنه لا يوجد تحرك وشيك.

وكان بولتون قد أكد، رداً على سؤال للصحافيين في البيت الأبيض الاثنين حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في الملف المحتدم، أن "الرئيس (دونالد) ترمب كان واضحاً في هذا الأمر بأن كل الخيارات متاحة على الطاولة".