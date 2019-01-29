توقيف زعيم المعارضة في الكاميرون

اسماء السيد - ياوندي: أوقفت السلطات الكاميرونية الإثنين زعيم المعارضة موريس كامتو، الذي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في حزبه.

قال نائب رئيس حركة "نهضة الكاميرون" إيمانويل سيمه إنّ "كامتو أوقف في منزل (المناصر) البرت دزونغانغ"، مؤكدًا معلومات كان أوردها مصدر في دوالا.

وأوضح سيمه لوكالة فرانس برس أنّ الشرطة أوقفت دزونغانغ والاقتصادي كريستيان إيكوكا خلال مداهمتها للمنزل. ورفضت السلطات المحلية التعليق على أسئلة فرانس برس حول ما جرى الإثنين.

تجمع نحو 300 شخص أمام منزل دزونغانغ ، بعد توقيف كامتو البالغ 64 عامًا، ما دفع الشرطة إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم.

والسبت، أوقفت السلطات 117 شخصًا شاركوا في مسيرات غير مرخصة ضمّت مئات الأشخاص في عدد من مدن البلاد. وتحدثت السلطات عن "محاولة لزعزعة الاستقرار في الكاميرون".

جرت الاعتقالات خلال تظاهرات نظمها حزب كامتو ، الذي خاض انتخابات رئاسية جرت في السابع من أكتوبر، لكنّه لا يعترف بالنتيجة الرسمية التي أقرها المجلس الدستوري.

ويؤكد المرشح السابق لحركة نهضة الكاميرون فوزه، بعدما جاء رسميًا في المرتبة الثانية بحصوله على 14.2 بالمئة من الأصوات، بعد الرئيس بول بيا ( 71.2 بالمئة) الذي تولى بذلك الرئاسة لولاية سابعة على التوالي.

يستأثر بول بيا منذ 1982 بالحكم في الكاميرون، مستفيدًا من دعم الجيش والمؤسسات الحكومية والحركة الديموقراطية للشعب الكاميروني التي أسسها في العام 1985.

