الكونجرس الأميركي يستعدّ "للإجهاز" على ترمب

اسماء السيد - عادل الثقيل من واشنطن: قدم عضوان في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون الإثنين، يقضي بجعل التقرير الذي من المتوقع أن يصدره المدعي الخاص روبرت مولر علنيا، وهو القانون الذي يرجح إذا تم تمريره أن يلحق إضرارا بالغة بالرئيس دونالد ترمب.

ويحقق مولر بشأن التواطؤ المزعوم بين حملة ترمب وروسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2016، ووجهت اتهامات لعدد من معاوني الرئيس الكبار بالتخابر مع موسكو، ووفقا للقانون الحالي فإن لوزارة العدل الكلمة الأخيرة في جعل تقريره علنيا أم لا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، إن ترمب شخصيا وبعض معاونيه، أجروا أكثر من 100 اتصال بالروس خلال السباق الانتخابي، ومن المرجح أن يحتوي تقرير مولر معلومات من شأنها أن تضيق الخناق على ترمب الذي تحاصر التحقيقات كل منظمة ترأسها تقريباً حتى قبل وصوله البيت الأبيض.

وقدم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري تشاك جرالسلي والديمقراطي ريتشارد بلومنتال، مشروع القانون لمجلس الشيوخ الذي يقضي بإلزام وزارة العدل بتسلم نتائج التحقيقات التي يجريها المدعون خاص بعد أسبوعين من الانتهاء منه إلى الكونجرس.

وقال العضوان في بيان مشترك نشرته وسائل إعلام أميركية "لا يتم تعيين مستشار خاص إلا في ظروف خطيرة نادرة للغاية تنطوي على انتهاكات جسيمة لثقة الشعب”.

وأضافا ”لذا من حق الجمهور الذي تمت خيانته أن يطلع على الحقائق كافة“.

ووفقا للمشروع، سيتعين على مولر ، أو أي مدع خاص آخر ، تسليم تقرير حول نتائج التحقيقات التي أجراها إلى الكونجرس “ويجب أن يكشف جميع النتائج الوقائعية والأدلة الأساسية"، على أن يتم نشر نسخة غير سرية للعامة.