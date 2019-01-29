مادورو: شركة النفط الوطنية ستبدأ إجراءات قضائية لحماية شركة سيتغو النفطية

كشف الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن "شركة ​النفط​ الوطنية ستبدأ إجراءات قضائية لحماية شركة سيتغو النفطية المملوكة في أغلبيتها ل​فنزويلا​ ردا على عقوبات ​واشنطن​ عليها".

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