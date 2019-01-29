ترامب يعلن موافقته على دعوة بيلوسي لإلقاء خطاب حالة الاتحاد في 5 شباط

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عنموافقته على دعوةرئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​لإلقاء خطاب حالة الاتحاد في 5 شباط القادم".

وكانت بيلوسي قد ترامب يوم أمس إلى إلقاء خطاب "حالة الاتحاد" من المجلس في 5 شباط المقبل، وذلك بعد إعادة فتح الحكومة مؤقتاً.

وكان ترامب قد أعلن عن إرجاء إلقاء خطاب "حالة الاتحاد" في ​الكونغرس​ إلى حين انتهاء الإغلاق الحكومي الجزئي، بعدما كان "رافضا" الأمر في البداية، مشيراً إلى "أنني سألقي الخطاب بعد نهاية الإغلاق الحكومي".