أكدت مصادر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عبر صحيفة "الحياة" أنه "لا رابط بين دعوة هيئة مكتب ​المجلس النيابي​ للاجتماع غدا وبين ​تشكيل الحكومة​، بل لأن هناك مشاريع ملحة تستوجب الإقرار".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بري للحياة: لا رابط بين دعوة هيئة مكتب المجلس النيابي للاجتماع وبين تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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