اكد رئيس ​مجلس النواب​ نبيه برّي أمام زواره بعد سؤاله عن الحكومة، إن "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ حاول أن يسحب منا البيئة مقابل إعطائنا وزارة أخرى، لكن هذا الأمر مرفوض"، ملمحاً إلى أن "الأخبار عن اللقاءات التي عقدها مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ تشي بأن لا حكومة".

كانت هذه تفاصيل خبر بري: نرفض سحب وزارة البيئة منا مقابل إعطائنا وزارة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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