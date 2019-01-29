أكّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ لـ"الأخبار" أن حال الاستعصاء الحكومي "تقترب من الحسم"، من دون أن يوضح في أي اتجاه، سواء ب​تشكيل الحكومة​ أو باعتذار رئيس الحكومة المكلّف عن عدم التأليف.

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: حال الاستعصاء الحكومي "تقترب من الحسم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.