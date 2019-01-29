موسى: دعوة بري مكتب المجلس للاجتماع تأتي للحث على الاسراع بتشكيل الحكومة

أقر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ بأن "دعوة رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري لهيئة مكتب المجلس للاجتماع غداً محاولة للحث على الإسراع بتشكيل ​الحكومة​"، مشيراً إلى أنه "لم يتم إعلامنا بموضوع اجتماع هيئة مكتب المجلس"، مرجحا "أن يكون هناك توجه لعقد جلسة للبحث في ​الموازنة​".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، لم يستبعد موسى "أن تكون دعوة بري منطلقة من تشاؤم أو معطيات سلبية حيال إمكانية الإفراج عن الحكومة في وقت قريب، وهي تأتي من باب الحث أيضا على الإسراع في إيجاد الحل اللازم".