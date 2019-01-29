الشرق الأوسط: مشاورات تأليف الحكومة أمام خيارين هما التشكيل أو المجهول

كشفت مصادر مواكبة لعملية تشكيل ​الحكومة​ لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "سر رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في جيبه وهو تحادث هاتفياً مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لوضعه في أجواء تحركاته خصوصاً أنه التقى رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ 4 مرات"، كاشفةً أنه "سيلتقي أيضاً ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​".

ولفتت إلى أن "مشاورات تأليف الحكومة أمام خيارين؛ هما التشكيل أو المجهول" ورأت أن "عملية تبادل الحقائب ثانوية وغير مؤثرة"، موضحة أن "العقبة الأساسية لا تزال إيجاد وزير يمثل حلفاء "​حزب الله​" السنّة ويكون من حصة الرئيس عون من دون أن يشكل استفزازاً لأي جهة".