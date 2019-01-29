الشرق الأوسط: مشاورات تأليف الحكومة أمام خيارين هما التشكيل أو المجهول

كشفت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "سر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في جيبه وهو تحادث هاتفياً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضعه في أجواء تحركاته خصوصاً أنه التقى رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل 4 مرات"، كاشفةً أنه "سيلتقي أيضاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
ولفتت إلى أن "مشاورات تأليف الحكومة أمام خيارين؛ هما التشكيل أو المجهول" ورأت أن "عملية تبادل الحقائب ثانوية وغير مؤثرة"، موضحة أن "العقبة الأساسية لا تزال إيجاد وزير يمثل حلفاء "حزب الله" السنّة ويكون من حصة الرئيس عون من دون أن يشكل استفزازاً لأي جهة".
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