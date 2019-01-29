الاخبار: توقيف بطلي جريمة الخطف السان تيريز في سوريا

اشارت "الاخبار" الى انه بعد تنفيذ عملية اختطاف مواطن من منطقة السان تيريز ـــ الحدت في الرابع من الشهر الجاري، وانتشار فيديو يصوّر عملية الخطف على نطاق واسع، فرّ المشتبه فيهما بتنفيذ الجريمة، فؤاد ح. وحسان ح، إلى الأراضي السورية هرباً من الملاحقة القضائية، بعدما تبين أنهما ضالعان في عمليات نصب واحتيال بمئات آلاف الدولارات.
وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن السوري أوقفت الشابين اللبنانيين لكونهما مطلوبين لديها أيضاً بجرم الاحتيال على رجل أعمال سوري وسلبه مبلغاً مالياً ضخماً. وتشير مصادر معنية إلى أن استعادتهما بحاجة إلى طلب استرداد رسمي من القضاء اللبناني، تحيله وزارة العدل اللبنانية على نظيرتها السورية.
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