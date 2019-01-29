أوساط الحريري للمستقبل: يتعامل بواقعية مع تطوارت الملف الحكومي

لفتت أوساط رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​سعد الحريري​ لصحيفة "المستقبل" إلى أن "الحريري بدأ فور عودته من ​باريس​ الجولة الأخيرة من مشاورات التأليف والتي في ضوئها ستكشف الأيام القليلة المقبلة عن مصير الحكومة المُرتقب تأليفها هذا الأسبوع، وإلا فالاحتمالات مفتوحة"، مشدّدةً على أنها "ملك الحريري وحده ولا أحد سواه".

وأكدت "إصراره على وضع حدّ لتمديد الأزمة الحكومية"، موضحةً أن "الحريري يعتبر أنّ التحديات الاقتصادية والمالية لا تعطي أي جهة فرصةً لمزيد من هدر الوقت وللترف السياسي"، مشيرةً إلى أن "جزءاً من جولة مشاوراته الراهنة يتم بشكل غير مُعلن وبعضها بصورة مُعلنة"، كاشفةً أنّ "اتصالاً جرى أمس بين الحريري ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تداولا خلاله بموضوع عمل مكتب المجلس و​اللجان النيابية​".

ولفتت إلى أنه "خلال الأسبوع الجاري من المُقرر أن يلتقي الرئيس المكلّف قيادات سبق أن التقاها من ضمن جملة مشاورات نهائية يعتزم إجراؤها مع كافة القوى المعنيّة بصيغة الائتلاف الحكومي المُزمع التوافق عليها"، مشيرةً إلى "عدم إبدائها لا تفاؤلاً ولا تشاؤماً في استباق الأحداث"، مفضلةً "التعامل بواقعية مع تطوارت الملف الحكومي ونراهن على وعي القوى المعنية التي سوف تتحمل مسؤولية الخروج من نفق تأخير ولادة الحكومة للمضي قدماً في مواجهة كرة التحديات المُتدحرجة على الساحة الوطنية".