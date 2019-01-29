الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"غرفة عمليات رابعة".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة عاطف محمد حسن أبو العيد، الصادر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بقضية "غرفة عمليات رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان؛ بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.