لقي ما لا يقل عن 5 من عناصر ميليشيات الحوثي، مصرعهم مساء أمس في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من ميليشيات الحوثي، التسلل باتجاه مواقع شمالي مركز المديرية، وأن قوات الجيش اليمني تمكنت من إحباط محاولة ميليشيات الحوثي، وإجبارها على التراجع، بعد مصرع أكثر من 5 انقلابيين، وجرح أخرين.

في السياق ذاته، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى عربات ميليشيات الحوثي، قرب جبل شيحاط، مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان على متنها.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 عناصر من ميليشيات الحوثي في محاولة تسلل فاشلة بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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