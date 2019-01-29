إصابة 5 ضباط شرطة في هيوستون الأميركية

قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن خمسة ضباط بشرطة مدينة هيوستون الأميركية أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم تنفيذ أمر تفتيش يوم الإثنين.

ولم يكشف المسؤولون عن حالة الضباط المصابين، وذكرت شرطة هيوستون في رسالة على تويتر أن الموقع لا يزال مسرحاً نشطا للجريمة ونصحت الناس بتجنب المنطقة.

وقال سيلفستر تيرنر رئيس بلدية هيوستون في رسالة على تويتر إن مشتبهاً به أصيب أيضاً بالرصاص.

وأوردت صحيفة هيوستون كرونيكل مستشهدة بمصدر في إنفاذ القانون أن الضباط أصيبوا بينما كان أفراد من إدارة مكافحة المخدرات ينفذون أمر التفتيش.

وقال جو جمالدي رئيس نقابة ضباط شرطة هيوستون في رسالة منفصلة على تويتر إن أحد الضباط نقل جوا إلى المستشفى.

وذكرت شرطة هيوستون على تويتر أن الأربعة الآخرين يعالجون أيضاً في المستشفى.

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