شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29/1/2019 في اليمن والان مع التفاصيل

يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة السعودية نيوز خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء 29/1/2019 في اليمن؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29/1/2019 على اليمن:-

حالة الطقس اليوم في اليمن:

إب 11°

آل لوهاياه 26°

الجراحي 21°

الحديدة 24°

الروضة 15°

الشيخ عثمان 25°

الضالع‎‎ 12°

الماراويه 25°

المكلا 18°

المنصورية 22°

الهاوها 25°

باجيل 21°

بيت الفقيه 22°

تعز 13°

ذمار 9°

زنجبار 22°

صعدة 12°

صنعاء 10°

عدن 25°

عمران 8°