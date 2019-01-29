القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اختار الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسجارد، رئيسا لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن.
وأشارت المصادر إلى أن علاقة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي عين قبل شهر واحد فقط، توترت مع كل من الانقلابيين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث.
وتم طرح اسم لوليسجارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد، بحسب المصادر.
كانت هذه تفاصيل خبر جوتيريس يختار مايكل لوليسجارد رئيسا جديدا للمراقبين الأمميين باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.