جوتيريس يختار مايكل لوليسجارد رئيسا جديدا للمراقبين الأمميين باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اختار الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسجارد، رئيسا لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن علاقة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي عين قبل شهر واحد فقط، توترت مع كل من الانقلابيين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث.



وتم طرح اسم لوليسجارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد، بحسب المصادر.