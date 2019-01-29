انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا انهيار سد في البرازيل لـ58 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام بالبرازيل إلى 58 شخصًا، ولا يزال 305 أشخاص في عداد المفقودين، وفقًا لما ذكره مسؤولون في الدفاع المدني أمس الأحد، ومن المحتمل أن يتزايد عدد الوفيات حيث لم تتمكن فرق الإنقاذ – المكونة من 200 رجل إطفاء و13 مروحية من العثور على المزيد من الناجين. وكان عمال الإنقاذ قد توقفوا في وقت سابق من يوم أمس الأحد عن عملهم كإجراء احترازي للسلامة حيث كانت هناك مخاوف من احتمال انهيار سد ثان في المنطقة، بحسب وكالة "د ب أ" الألمانية.

وكان السد المقام بالقرب من بلدة برومادينهو قد انهار الجمعة الماضية، ما أدى إلى تدفق شلال من الطين بالمنطقة غمر الطرق والمنازل بالوحل.وانهار أحد السدود المحيطة بمنجم تابع لشركة "فالي" المتخصصة باستخراج خام الحديد بالقرب من بلدة برومادينيو في ولاية ميناس - جيرايس جنوب شرقي البلاد، وقامت السلطات بإجلاء