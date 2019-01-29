قطر تستجدي كوريا الجنوبية لشراء 60 ناقلة غاز مسال

في ظل مساعي تنظيم الحمدين لكسب ود الدول الصناعية الكبرى، والتي تظهر من خلال تودد الحكومة القطرية إلى عدد من النمور الآسيوية لزيادة التعاون في مجال الطاقة والغاز المسال، في محاولة لانتشال الدوحة من عثرتها الاقتصادية التي تعاني منها منذ المقاطعة العربية.

وأكد مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن وزير الطاقة القطري استعرض أثناء قمة ثنائية الخطوط العريضة لخطط طلب شراء 60 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال.

وأوضح في بيان أصدره أن نائب رئيس قطر للبترول ووزير الطاقة القطري سعد الكعبي، قال إنه يتوقع تعاونا مع الشركات الكورية ذات الباع في صناعة السفن، لكنه لم يكشف عن التفاصيل المالية للخطة.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية الكورية الجنوبية خلال مأدبة غداء أعقبت القمة إن معظم ناقلات الغاز المسال المملوكة لقطر شيدتها أكبر ثلاث شركات كورية لبناء السفن.

وأشار إلى أنه يرغب في أن تكون الشركات الكورية الجنوبية من بين المرشحين كخيار رئيسي لبناء ناقلات الغاز المسال الجديدة لقطر.