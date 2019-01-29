الحكم على متهمين بقضية "أحداث عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بقضية "أحداث عنف الظاهر".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وبحضور المستشار شادي سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين -تم الحكم عليهم- عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.
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