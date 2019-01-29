"الحاجة أم الاختراع".. ألواح الخشب بديل السيارات تحت الأمطار في كفرالشيخ - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا لغمر مياه الأمطار شواع مدينة بلطيم في كفرالشيخ، وارتفاعها عن منسوب سطح الأرض، أول أمس الأحد، ما أدى لإعاقة حركة سير المواطنين، ولجوء آخرون إلى استخدام الألواح الخشبية واستعمالها مثل القوارب للسير بها في مياه الأمطار.

"الحاجة أم الاختراع".. كلمات وصف بها ياسر العسقول، أحد شباب مدينة بلطيم، وضع الشوارع بعد أن غمرتها مياه الأمطار، وتسببت في لجوء بعض المواطنين لاستخدام الألواح الخشبية للسير بها في مياه الأمطار.

وقال العسقول لـ"الخليج 365" إن السبب الرئيسي في غمر مياه الأمطار شوارع مدينة بلطيم يعود لتوقف محطة الصرف وقت هطول الأمطار، بينما سعى مواطنون إلى صيانة بالوعات الصرف الصحي من أجل تصريف مياه الأمطار فيها والتي ارتفعت في الشوارع عن منسوب سطح الأرض.

وفي السياق قال طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم في كفرالشيخ، إنه جرى إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحي في بلطيم، من أجل رفع تجمعات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة بالشوارع الرئيسية وأمام التجمعات الخدمية والمدارس والقطاعات الحكومية المختلفة ودور العبادة بمعدات الوحدة المحلية ومنطقة مياه الشرب.

وأضاف أنه جرى تكليف نواب رئيس المدينة والمشرفين والفنيين والعمال والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بكافة السيارات والمعدات والأستمرار فى أعمال كسح المياه المتراكمة بالشوارع ورفع آثار الأمطار الغزيرة من كافة الشوارع والميادين.​