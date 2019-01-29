"سامسونج" تكشف النقاب عن هاتفيها "جالكسي إم 10" و"جالكسي إم 20"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية النقاب عن اثنين من هواتفها الجديدة "جالكسي إم 10" و"جالكسي إم 20".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، يشترك هذان الهاتفان بشاشات "Infinity-V" الكبيرة المتميزة بالنتوء الصغير، والكاميرات المزدوجة في الخلف بدقة "13 ميجابكسل" و"5 ميجابكسل" واسعة الزاوية، وشريحة مزدوجة، وفتح القفل بواسطة التعرف على الوجه.

* سامسونج "جالكسي إم 20"

يحتوي هذا الجهاز على شاشة "IPS LCD" بقياس "6.3 بوصة" بدقة 2340×1080 بكسل، مع نتوء صغير، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5:9، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة "8 ميجابكسل" بفتحة عدسة f/2.0، والتي تعمل أيضًا ككاميرا مخصصة للتعرف على الوجه.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل "أندرويد أوريو 8.1"، مع ميزة الإصدار 9.5 من واجهة المستخدم Samsung Experience، كما يعمل أيضًا بمعالج "Exynos 7904" ثماني الأنوية، بتردد 1.8 جيجاهيرتز، وبذاكرة وصول عشوائي "3 جيجابايت أو 4 جيجابايت"، ومساحة تخزين داخلية تبلغ "32 أو 64 جيجابايت".

وعلى الجانب الخلفي للهاتف، يوجد قارئ بصمات الأصابع، إلى جانب كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة "13 ميجابكسل" بفتحة f/1.9 وعدسة ثانوية بدقة "5 ميجابكسل" بفتحة f/2.2 بزاوية واسعة جدًا.

ويشتمل "جالكسي إم 20" على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ميليمتر، وفتحة سيم SIM ثنائية، بحيث يمكنك الحصول على خط ثان أو توسيع مساحة التخزين الداخلية من خلال بطاقات التخزين الخارجية.

وتعمل البطارية بسعة 5000 ميلي/أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 15 واط.

سامسونج "جالكسي إم 20" يبلغ سعره 135 يورو لنسخة "3 جيجابايت"، و160 يورو لنسخة "4 جيجابايت".

* سامسونج "جالكسي إم 10"

يحتوي هذا الجهاز على شاشة IPS LCD بقياس "6.2 بوصة" بدقة 1520×720 بيكسل، مع نتوء صغير، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5:9، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة "5 ميجابكسل" بفتحة عدسة f/2.0، والتي تعمل أيضًا ككاميرا مخصصة للتعرف على الوجه،ولا يتضمن الجهاز قارئ بصمات الأصابع.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل "أندرويد أوريو 8.1" مع ميزة الإصدار 9.5 من واجهة المستخدم Samsung Experience، ويعمل أيضًا بمعالج "Exynos 7870" ثماني الأنوية، بتردد 1.6 جيجاهيرتز، مما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وبذاكرة وصول عشوائي "2 جيجابايت أو 3 جيجابايت"، ومساحة تخزين داخلية "16 أو 32 جيجابايت".

ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة "13 ميجابكسل" بفتحة f/1.9 وعدسة ثانوية بدقة "5 ميجابكسل" بفتحة f/2.2 بزاوية واسعة جدًا.

ويشتمل "جالكسي إم 10" على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ميليمتر، وفتحة سيم SIM ثنائية، بحيث يمكنك الحصول على خط ثان أو توسيع مساحة التخزين الداخلية من خلال بطاقات التخزين الخارجية.

وتعمل البطارية بسعة 3430 ميلي/أمبير.

سامسونج "جالكسي إم 10" يبلغ سعره 100 يورو لنسخة "2 جيجابايت"، و110 يورو لنسخة "3 جيجابايت".

وتبدأ "سامسونج" في طرح الجهازين للبيع 5 فبراير المقبل.​