ضبط 8 أطنان أسلاك كهربائية مغشوشة و3 آلاف عبوة مواد غذائية فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط العديد من القضايا التموينية المتنوعة.

وتم ضبط المدير المسئول عن متجر لتجارة السلع الغذائية وغير الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية؛ لحيازته وتجميعه وعرضه للبيع كميات كبيرة من السلع الغذائية (رنجة -كبدة) قدرها (1 طن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفقاً لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوات الكهربائية بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة؛ لإنتاجه وتصنيعه كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية المغشوشة مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، وتم ضبط 8,500 طن أسلاك كهربائية.

وتمكنت الحملة من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بلغت 3,469 عبوة مواد غذائية(بسكويت – بودرة أيس كريم – جيلي)، لانتهاء تاريخ صلاحيتها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط أربعة من مالكي المخابز البلدية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية؛ لحيازتهم وتجميعهم وإستيلائهم على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم وقدرها 16,900 طن، بالتلاعب بالسجلات الخاصة بتحركات الدقيق والتصرف فيها لحسابهم الشخصى واستيلائهم على أموال الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.