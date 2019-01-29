بالصور- جولة السيسي وماكرون في العاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة، بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس الاثنين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة. ونشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية صور الجولة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك". وكتب راضي: "قيام السيد الرئيس اليوم باصطحاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت تفقد مدينة الفنون والثقافة، والتي ستعد الإنجاز الثقافي الأضخم في الشرق الأوسط ومنارة للإبداع الفني والفكري بالمنطقة".​

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