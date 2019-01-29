مقتل 14 بينهم جنود قرب الحدود المالية

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أقدم مسلحون على قتل 4 جنود في بوركينا فاسو، وأصابوا 5 آخرين، قرب الحدود مع مالي، وذلك بعد يوم من مقتل عشرة مدنيين في مكان قريب خلال هجوم منفصل. وفقا لمصادر أمنية.
وتمثل الجماعات المتشددة معضلة أمنية كبيرة لمالي والنيجر المجاورتينوسرعان ما امتد نفوذها في شمال بوركينا فاسو النائي خلال الشهرين الأخيرين، حيث قتلت جنودا ومدنيين في موجة من الهجمات.
وقال الجيش في بيان إن الجنود الذين قتلوا في الهجوم ينتمون إلى
ونقلت رويترز عن مصدر أمني قوله إن مسلحين مجهولين استهدفوا، الأحد، طريقا يؤدي إلى سوق في قرية بنفس المنطقة وقتلوا عشرة مدنيين.
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