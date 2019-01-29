إضراب في «المستقبل»

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 153

توقّف مراسلون ومصورون ومعدّو برامج في تلفزيون «المستقبل»، منذ أيام، عن العمل، بعدَ أن تقاضوا نصف راتب عن الشهر الماضي. وبعد أن هددوا بالتغيب عن العمل، هدّدهم المدير العام للتلفزيون، رمزي الجبيلي، باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل موظف لا يحضر إلى ممارسة عمله كالمعتاد. واضطرهم التهديد إلى تجميد قرارهم، في انتظار عودة الرئيس سعد الحريري من الخارج. وقد عقد الجبيلي منذ أيام اجتماعاً مع الموظفين، وطلب اليهم إعداد ورقة تتضمن كل مطالبهم لكي يرفعها الى الحريري، ملمّحاً أمامهم الى أن «الامور ستتحسن، لأن هناك جهة يمكن أن تشتري القناة في الأشهر المقبلة». المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

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