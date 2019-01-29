اتفاقيات قطر وكوريا الجنوبية تكرس المزيد من التبعية

يرغب تميم بن حمد في إنقاذ دويلته من شبح الإفلاس، يسعى جاهدًا لانتشال الدويلة الغارقة في الديون من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها منذ المقاطعة العربية.
وتعاني الدوحة من خسائر متفاقمة في كافة القطاعات الاقتصادية بسبب سياسة تميم الإرهابية، لدرجة دفعته إلى التذلل المستمر من أجل البحث عن دعم دولي الأمر الذي تسبب باستنزاف موارد قطر.
وهو الأمر الذي دفع بأمير المدلل، تميم بن حمد، اليوم الاثنين، ببدأ مباحثاته في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وذلك ضمن أولى محطات جولته الآسيوية.
والتقى تميم بن حمد مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، بالقصر الرئاسي، وبحثا معًا مجالات اقتصادية وسياسية وثقافية وتعليمية مختلفة، وهو ما سيكرس المزيد من التبعية لكوريا الجنوبية.
وبحث تميم سبل تعزيز مجالات التعاون وعلاقات الصداقة، لا سيما في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار والصحة والزراعة والتعليم، إضافة إلى التعاون في المجال العسكري.
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