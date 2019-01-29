محكمة بحرينية تؤيد حكم المؤبد ضد علي سلمان لتخابره مع قطر

تلقى تنظيم الحمدين صفعة جديدة من القضاء البحريني، عقب القرار الذي صدر بتأييد الحكم بالسجن المؤبد ضد أذناب تميم وعملائه في المنامة.

أيدت محكمة التمييز البحرينية، الاثنين، حكما سابقا بالسجن المؤبد على، علي سلمان واثنين من معاونيه بتهمة "التخابر مع قطر"، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية.

وذكرت صحيفة الايام البحرينية أن محكمة التمييز البحرينية رفضت الطعن المقدم من علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع دولة قطر.

وحضر المتهم جلسة المحكمة، بينما لم يطعن المتهمين حسن سلطان وعلي الأسود على الحكم، وقد صدر بحقهما غيابيا لأنهما هاربين. ويعد الحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائيا، ولا يمكن الطعن عليه.

وكانت النيابة البحرينية قد وجهت تهمة التخابر مع قطر إلى سلمان، في نوفمبر 2017، كما اتهمته بالقيام بأعمال عدائية في المملكة، في ضوء تحقيقات بشأن اتصالات بين سلمان ومسؤولين من قطر عام 2011.

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