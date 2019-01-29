كيف يحاول النواب البريطانيون الخروج من مأزق بريكست؟

اسماء السيد - لندن: يصوت النواب البريطانيون الثلاثاء على مجموعة اقتراحات في محاولة منهم لأخذ المبادرة من السلطة التنفيذية، والسعي للخروج من المأزق الناتج عن رفض مجلس العموم للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الاوروبي بشأن بريكست.

إلى أين وصلت عملية البريكست؟

رفض مجلس العموم البريطاني في 15 يناير اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لعدة أشهر، ما فتح الباب أمام احتمال الخروج بدون اتفاق، الأمر الذي يثير ذعر الأوساط الاقتصادية وجزءا من الطبقة السياسية.

وبعد هذا الرفض، لم تقدم ماي خطة بديلة طالبها بها النواب. ولذلك، قام النواب بإعداد اقتراحات للتعبير عما يريدونه بشأن مستقبل عملية الخروج.

وهذه الاقتراحات التي ستجري مناقشتها والتصويت عليها الثلاثاء، تطالب بإعادة التفاوض على اتفاق الخروج، ومنع الوصول الى البريكست من دون اتفاق، وتأخير الطلاق، وأيضاً البحث بتنظيم استفتاء ثانٍ.

ما هي مقترحات النواب البريطانيين؟

منع بريكست بدون اتفاق

منع بريكست بدون اتفاق هو مضمون الاقتراح الذي قدمته النائبة المحافظة كارولين سبيلمان، بدعم أكثر من 120 نائباً.

وهناك اقتراح آخر يريده قائد حزب العمال جيريمي كوربن يستبعد أيضاً احتمال الخروج بدون اتفاق، ويعرض على مجلس العموم، إما التصويت على اتفاق معدّل يتضمن اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي و"علاقة متينة" مع السوق الموحدة، أو تنظيم استفتاء ثانٍ.

السماح للنواب بالتعبير عن آرائهم

قدم النائب المحافظ دومينيك غرييف اقتراحا ينص على السماح للنواب باستعادة القدرة على تقرير مضمون جدول أعمال البرلمان جزئياً. وسيتوجب على السلطة التنفيذية عندها منح النواب مهلة ستة أيام، في فبراير ومارس، من أجل مناقشة خيارات عدة والتصويت عليها. الا ان الاقتراح لم يوضح ما هي هذه الخيارات.

من جهته، اقترح النائب العمالي هيلاري بين، رئيس اللجنة المكلفة بريكست، تنظيم سلسلة من جلسات التصويت لتحديد ما يريده النواب. ويقوم مجلس العموم بالتصويت مرة ثانية، وفق الاقتراح، على اتفاق الخروج، وفي حال الرفض، يصوت النواب على سيناريوهات أخرى، من بينها الخروج بدون اتفاق، وإعادة التفاوض على الاتفاق، أو تنظيم استفتاء جديد.

إرجاء بريكست

تقترح النائبة العمالية إيفيت كوبر، مثل دومينيك غرييف، أن يستعيد النواب القدرة على وضع اليد على جدول أعمال البرلمان.

وفي حال اعتماد هذا الاقتراح، سيناقش النواب في 4 شباط/فبراير قانوناً يجبر الحكومة على تأجيل موعد بريكست ما لم يجر التوصل إلى أي اتفاق في 26 شباط/فبراير.

وفي حال اعتماده ليصبح قانونا، سيكون ملزما لتيريزا ماي.

تعديل الاتفاق

هناك اقتراحات عدة تطالب بإزالة مادة "شبكة الأمان" الخلافية حول إيرلندا من اتفاق الخروج، والتي تهدف إلى تجنب عودة الحدود بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية.

وطرح النائبان المحافظان أندرو موريسون وجون بارون، كلّ على حدة، خمسة مقترحات لوضع حد بطرق مختلفة ل"شبكة الأمان".

وفي حال اعتماد إحدى تلك المقترحات، سيصبح بإمكان تيريزا ماي أن تقول أمام الاتحاد الاوروبي، ان التخلي عن شبكة الامان سيتيح لمجلس العموم التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وحتى الآن، يرفض القادة الاوروبيون فكرة إعادة التفاوض على الاتفاق.

هل ستكون للنواب الكلمة الأخيرة؟

لن تطرح جميع التعديلات والمقترحات المقدمة على التصويت، وسيعود قرار اختيار المواضيع المطروحة للتصويت الى رئيس مجلس العموم جون بيركو.

ولا يلزم أي مقترح السلطة التنفيذية بتنفيذه على الفور، لكن تجاهل تيريزا ماي لرغبات غالبية النواب فيه مخاطرة سياسية.

وتجد ماي نفسها أيضاً أمام ضغط متصاعد من نواب أغلبيتها، وحتى من أعضاء في حكومتها، يريدون استبعاد احتمال حصول الطلاق بدون اتفاق.

وتجاهل هذه الرغبات مع محاولة فرض تعليمات بشأن التصويت، قد يدفع بعض الوزراء الى الاستقالة.