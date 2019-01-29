بالفيديو: البرلمان المغربي يرفع جلسته لمدة “10 سنوات” لأداء الصلاة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يناير 2019 02:53 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أثارت زلة لسان للنائبة في البرلمان المغربي أمينة ماء العينين موجة من الضحك وذلك خلال ترؤسها لإحدى الجلسات مساء الاثنين.

حيث قررت ماء العينين رفع الجلسة بناء على المادة 148 من النظام الداخلي مدة عشر دقائق لأداء الصلاة، إلا أن النائبة عن حزب العدالة والتنمية نادت برفع الجلسة مدة عشر سنوات، قبل أن تتدارك خطأها وسط مطالبة ساخرة من برلمانيين بإبقائها على هذا القرار.

وتداول ناشطون مغاربة المقطع على نحو واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة، كان منها ما أثنى على قرار رفع الجلسة لهذه المدة الزمنية، في إشارة لانتقاد عمل البرلمان.

وقال زهير راجي، “كون غير رفعتو الجلسة عشر سنوات، أقسم بالله حتى يعم الخير على البلاد والعباد”.

بينما قال عبدالغني مفتاح “عشر سنوات من الصيام ولن تجدي نفعًا معكم لما قدمتم للشعب من أوهام وخدع”.

ولم تخل تعليقات البعض من الربط بين خطأ ماء العينين والجدل الذي أثارته خلال زيارتها إلى باريس، حيث تساءل صلاح ماجد إن كانت تحافظ على صلاتها في باريس، أم إنها تفعل ذلك فقط هنا.

يبدو أن البرلمانية امينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية بدأت الأمور تختلط عليها هذه الأيام بعد الجدل الذي رافق صورها وهي في باريس، فبدل ان تقول نرفع الجلسة لمدة 10 دقائق لأداء صلاة العصر، قالت سنرفع الجلسة إلى عشر سنوات، وهو ما تسبب في موجة ضحك داخل الجلسة.

يذكر أن البرلمانية المغربية ماء العينين، قد أثارت الجدل مؤخرًا، بعد انتشار صور لها في باريس وهي غير محجبة، حيث تصدرت

عناوين مثيرة تداولتها صحف عربية و دولية، ترصد ما أسمته “ازداوجية” البرلمانية المحسوبة على التيار الإسلامي، واصفة ارتدائها الحجاب في البرلمان بـ”الحجاب السياسي”.

فرق كبير بين هذه المرأة قبل دخولها البرلمان، وبين شخصيتها الآن كما تقول هي بنفسها. فمن أستاذة إلى فاعلة جمعوية، قفزت على سلم السياسة مع حزب رفع شعار تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، احتضنها ليستفيد من جرأتها وصوتها المرتفع لإيصال صوت نسائي إلى قبة البرلمان وكان يهيئها لمناصب أكثر قربا من دوائر القرار، وهو ما كانت تحلم به بالطبع كسياسية متطلعة.

سرعان ما استثمرت البرلمانية المغربية أمينة ماء العينين قربها من المقررين الأوائل داخل تنظيمها السياسي “العدالة والتنمية”. لذلك تم الدفع بها إلى مناصب عديدة، فعينت عضوا في لجنة العدل والتشريع بالبرلمان وعضوا في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس البلدي لمدينة تيزنيت، والمجلس الجهوي لسوس ماسة. وهي مسؤوليات تنوء بها الجبال، إذ كيف يمكن الحفاظ على جودة الأداء مع كل هذه المهمات الثقيلة؟

وما بين العام 1980 عام ولادتها في قرية بضواحي مدينة تزنيت، جنوبي المغرب، والمفارقات التي بصمت بها بداية 2019، كانت رحلتها الحياتية تتراوح بين الألم والطموح والتطلع، ومحاولة الانضباط وفق مرجعية سياسية وأيديولوجية تنهل من الإسلام السياسي، وها هي تجذب الانتباه في بداية يناير الجاري بتسليط الأضواء الكاشفة عليها، في مشهد جديد يحمل لمسة أخلاقية وسلوكية كبيرة.