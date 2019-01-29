“الهاكا” تكشف غياب التعددية في القنوات التلفزيونية

في سلسلة قرارات جرى نشرها أخيرا، وتحمل توقيع الرئيسة السابقة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وجّهت هذه الأخيرة إنذارات إلى لائحة طويلة تضم جميع القنوات التلفزيونية المغربية وجزءا من الإذاعات الخاصة.

ووقفت الهيئة على غياب شبه تام لقواعد احترام التعددية الفكرية التي تسهر الهيئة على احترامها.

وأنظرت الهاكا كلا من قنوات «دوزيم» و«الأولى» و«ميدي1 تيفي»، إلى جانب عدد من المحطات الإذاعية الخاصة، بعدما سجلت هيمنة شبه شاملة للحكومة وأحزاب أغلبيتها على المجلات الإخبارية خلال العام 2017.

أحزاب المعارضة كانت شبه غائبة عن برامج هذه المحطات الإذاعية والتلفزيونية، فيما كانت الهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان مقصية تماما في أغلب الحالات.