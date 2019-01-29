شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع 5 حوثيين في محاولة تسلل فاشلة في صعدة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:10 صباحًا, 29 يناير 2019 م
المناطق - وكالات
لقي ما لا يقل عن 5 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم مساء أمس في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.
وذكر موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا، التسلل باتجاه مواقع شمالي مركز المديرية، وأن قوات الجيش اليمني تمكنت من إحباط محاولة المليشيا، وإجبارها على التراجع، بعد مصرع أكثر من 5 انقلابيين، وجرح أخرين.
في ذات السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى عربات المليشيا، قرب جبل شيحاط، مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان على متنها.
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