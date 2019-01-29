شكرا لقرائتكم خبر عن «جبهة النصرة» تعتقل وتعذب معارضيها في إدلب والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية في بيان الإثنين أن إرهابيي «هيئة تحرير الشام»-«جبهة النصرة»- وهي الفرع السوري لتنظيم القاعدة الفصيل البارز في شمال غرب سوريا، يمارسون «التعذيب والاحتجاز التعسفي» بحق الناشطين المعارضين لهم. وعززت «هيئة تحرير الشام» سيطرتها عملياً على كامل محافظة إدلب التي لجأ إليها مقاتلون من عدة فصائل معارضة، بالإضافة إلى مناطق محاذية في محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب). وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أنها وثقت احتجاز 11 شخصا من سكان إدلب «بسبب عملهم السلمي الذي يوثق الانتهاكات أو الاحتجاج على حكمها». ولا يزال أربعة أشخاص قيد الاحتجاز أو مجهولي المكان فيما تعرض ستة آخرون بينهم فتى في السادسة عشرة من عمره «للتعذيب»، بحسب المنظمة التي تحدثت مباشرة الى محتجزين سابقين أو إلى أقاربهم. وكان 7 من المحتجزين «ناشطين إعلاميين أو صحافيين شاركوا في المظاهرات أو غطّوها، أو كانوا يعملون مع وسائل إعلام أجنبية».



كانت هذه تفاصيل خبر «جبهة النصرة» تعتقل وتعذب معارضيها في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.