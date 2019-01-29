إصابة 5 شرطيين في حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 5 شرطيين، الثلاثاء، في حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال رئيس شرطة هيوستن في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "إن عددا من أفراد الشرطة مصابون في حادث إطلاق نار"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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