بيلوسي: ترامب يلقي خطابه عن حال الاتحاد في 5 فبراير المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إلقاء خطابه عن حال الاتحاد في 5 فبراير/شباط، بعد إنهاء "الإغلاق" الحكومي.

وجاء في كتاب وجّهته إلى ترامب: "أدعوكم لإلقاء خطابكم عن حال الاتحاد قبل الدورة المشتركة للكونغرس في 5 فبراير/شباط في قاعة مجلس النواب"، مؤكدة أن ترامب وافق على الموعد الجديد بعد أن اضطر لإرجاء خطابه الذي كان مقررا في 30 يناير/كانون الثاني، بسبب نقص العناصر الأمنية الناجم عن "الإغلاق".



كانت بيلوسي دعت ترامب لإلقاء خطابه عن حال الاتحاد الثلاثاء (29 كانون الثاني/يناير) لكنّها عادت وغيّرت رأيها بسبب "الإغلاق".



وأعلن مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، أن الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة الفيدرالية الأمريكية لأكثر من شهر كلف إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 11 مليار دولار، بينها 3 مليارات لن يكون من الممكن تعويضها.



وبعد شلل استمر أكثر من شهر وطال 800 ألف موظف حكومي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية، عن اتفاق لوضع حد للإغلاق الحكومي وتمويل الأجهزة الفيدرالية حتى 15 فبراير/شباط.



لكن رغم تراجع ترامب بموافقته على إعادة فتح الإدارات الحكومية دون الحصول أولا على مبلغ 5,7 مليار دولار لتمويل بناء الجدار، هدد مع ذلك بالعودة إلى الأزمة نفسها وبإغلاق جديد أو إعلان الطوارئ في حال عدم التوصل لاختراق في مشروعه العزيز على قلبه في الأسابيع الثلاثة المقبلة.