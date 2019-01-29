الان تتابع إعلاميان بقنوات أبوظبي من ضمن ضحايا حادث انفجار المخا في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قتل إعلامي وأصيب آخر يعملان لدى قنوات أبوظبي لتغطية الأحداث باليمن، في تفجير عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية في مطعم شعبي بمدينة المخيا الساحلية، والذي اسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 18 آخرين في حصيلة غير نهائية.
وقال وزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني، إن الزميل الصحفي ياسر الشرعبي مراسل قناة أبوظبي استشهد في حادث تفجير سوق المخا، كما أصيب المصور فيصل الذبحاني.
وأضاف أن جرائم المليشيا الحوثية الإيرانية لن تسقط بالتقادم، واستهدافها للإعلاميبن يؤكد نهجها الظلامي.
وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي وصفها بالجبانة التي نفذتها المليشيات الحوثية الإيرانية.
وتابع، في تغريدة له عبر تويتر، أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء تؤكد توظيف المليشيا الحوثية ومن خلفها طهران للإرهاب كورقة في حربها التي تشنها على شعبنا اليمني منذ أربع اعوام، ومساعي المليشيا لتفجير الأوضاع من جديد ونسف اتفاق ستوكهولم عبر الأعمال الارهابية واستمرار خرقها لوقف إطلاق النار.
وقدم عظيم التعازي والمواساة لأسر الشهداء والجرحى ولمؤسسة أبوظبي للإعلام.
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