شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الله» العراقي يخطط لاستهداف «المارينز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد) كشفت مصادر أمريكية، خطة مزدوجة تعمل عليها مليشيا «حزب الله» العراقي، تستهدف ضرب القوات الأمريكية في العراق وقصف مواقع إسرائيلية حساسة بالصواريخ انطلاقا من الأراضي السورية. وأفادت مصادر عراقية رفيعة المستوى، بأن السفير الأمريكي في بغداد، دوغلاس سليمان، اجتمع سرا برئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وسلمه رسالة تطالبه باتخاذ إجراءات سريعة ضد «حزب الله» الذي يهدد وجود القوات الأمريكية. وطالبت رسالة واشنطن وفقا لمصادر موثوقة تحدثت لـ«الخليج 365»، بضبط تنقلات عناصر هذه المليشيا من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية للتنسيق مع مليشيا «حزب الله» اللبناني الذي يزود الحزب العراقي بالأسلحة والصواريخ لتوجيه ضربات لإسرائيل. وجاء لقاء السفير الأمريكي برئيس الوزراء العراقي، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان إسرائيل عن وجود آلاف المسلحين العراقيين في سورية يخططون لاستهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ، وبعد أسبوعين من طلب واشنطن من بغداد تجميد نشاط مليشيات عدة بينها «حزب الله».

كشفت مصادر أمريكية، خطة مزدوجة تعمل عليها مليشيا «حزب الله» العراقي، تستهدف ضرب القوات الأمريكية في العراق وقصف مواقع إسرائيلية حساسة بالصواريخ انطلاقا من الأراضي السورية. وأفادت مصادر عراقية رفيعة المستوى، بأن السفير الأمريكي في بغداد، دوغلاس سليمان، اجتمع سرا برئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وسلمه رسالة تطالبه باتخاذ إجراءات سريعة ضد «حزب الله» الذي يهدد وجود القوات الأمريكية. وطالبت رسالة واشنطن وفقا لمصادر موثوقة تحدثت لـ«الخليج 365»، بضبط تنقلات عناصر هذه المليشيا من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية للتنسيق مع مليشيا «حزب الله» اللبناني الذي يزود الحزب العراقي بالأسلحة والصواريخ لتوجيه ضربات لإسرائيل. وجاء لقاء السفير الأمريكي برئيس الوزراء العراقي، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان إسرائيل عن وجود آلاف المسلحين العراقيين في سورية يخططون لاستهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ، وبعد أسبوعين من طلب واشنطن من بغداد تجميد نشاط مليشيات عدة بينها «حزب الله».

كانت هذه تفاصيل خبر «حزب الله» العراقي يخطط لاستهداف «المارينز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.