شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. 26 قتيلا وجريحا بينهم إعلاميان في انفجار بمدينة المخا والان مع التفاصيل
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، بأن عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية انفجرت قرب مقهى شعبي في مدينة المخا الساحلية غرب تعز، ما أسفر عن مقتل 6 بينهم الإعلامي زياد الشرعبي منتج قناة أبوظبي وإصابة 20 آخرين بينهم الإعلامي فيصل الذبحاني.
والمخا، الواقعة على بعد 75 كيلومترا إلى الشمال من مضيق باب المندب الاستراتيجي على البحر الأحمر، يسيطر عليها القوات الموالية للرئيس هادي بعد استعادتها من مقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في 2017، وتتمركز بها أحد القواعد العسكرية التي تستخدم لتوفير الإمدادات والتعزيزات للقوات التي يساندها التحالف والمتمركزة على مشارف ميناء الحديدة، حيث تحاول الأمم المتحدة تنفيذ هدنة وسحب قوات الطرفين المتحاربين.
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