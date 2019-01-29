شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 وإصابة العشرات بانفجار في أحد أسواق المخا اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قُتل ستة أشخاص، وأُصيب العشرات من المدنيين، مساء اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة، في أحد أسواق المخا اليمنية.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن الانفجار نجم عن عبوة زرعت بالقرب من سوق شعبي، بوسط مدينة المخا.
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