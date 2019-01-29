شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على سلاسل جبلية استراتيجية بمعقل الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكَّنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، من السيطرة على مواقع استراتيجية بمديرية كتاف بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف شنت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مواقع ومتارس الميليشيا الحوثية في مديرية كتاف.

وحررت قوات الجيش اليمني، بحسب المصدر، سلسلة جبال سحامة، ومرتفعات العاديات، وجبال الوقار والهيج والسودة.

وأشار المصدر إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير أربع عربات عسكرية تابعة لهم، وقتل جميع من كانوا بداخلها، ووقوع أسير واحد.