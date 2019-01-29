شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من منظمات الأمم المتحدة يزور مدينة تعـز اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض وكيل أول محافظة تعـز الدكتور اليمني عبدالقوي المخلافي خلال لقائه بعدد من ممثلي منظمات منسقيه الشؤون الإنسانية "الأوتشا" والصحة العالمية ، واليونيسيف ، وصندوق الأمم المتحدة، ما تعانيه المحافظة جراء الحرب والحصار من قبل المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران, التي ادت إلى تدمير البنية التحتية وانهيار للمؤسسات المدنية والعسكرية ، مما فاقم من زيادة المعاناة الإنسانية.
وأكد المخلافي ضرورة وجود مكتب للأمم المتحدة في مدينة تعز ، للإسهام في التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين من خلال تقديم الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات الإنسانية في المحافظة, مؤكداً أن الوضع الأمني في المدينة أصبح مستقر.
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