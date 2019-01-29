استراتيجية لقطاع الترفيه في المملكة: متحف للشمع وتحدي "ركوب الثيران"

28 يناير,2019
أعلنت السعودية مجموعة من الخطط الطموحة، التي سينفذها قطاع الترفيه، من بينها تحدي "ركوب الثيران" على غرار مهرجان "باملبونا" في إسبانيا.
ومن المقرر أيضا افتتاح متحف للشمع في المملكة، واستضافة مغني الراب المعروف "جي زد".
ويطمح رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، إلى تحقيق عائدات بمليارات الدولارات من خلال هذه الخطط.
ولدى الإعلان عن استراتيجية قطاع الترفيه الثلاثاء، أعلن آل الشيخ عن عشرات الفعاليات المقرر تنظيمها في السعودية خلال العام الحالي.
وأعرب عن رغبته في أن تساهم البنوك والشركات ورجال الأعمال "في دعم قطاع الترفيه وتطويره على مستوى المملكة بما ينسجم مع تطلعات شعبنا وتقاليد مجتمعنا".
المحرر الثقافي
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