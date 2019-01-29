رئيس البرلمان الفنزويلي يعلن نفسه «رئيساً بالوكالة» للبلاد

24 يناير,2019

أعلن خوان غويدو رئيس البرلمان في فنزويلا اليوم (الأربعاء)، تنصيب نفسه «رئيساً بالوكالة» للبلاد.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترافه بالمعارض غويدو «رئيساً بالوكالة» في فنزويلا بعد وقت قصير من إعلان الأخير ذلك أمام آلاف من مؤيديه في كراكاس.

من جانبه، هنأ لويس ألماغرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية ومقرها واشنطن، رئيس البرلمان الفنزويلي، وقال: «تهانينا لخوان غوايدو، رئيس فنزويلا بالنيابة. نمنحه اعترافنا الكامل لإعادة الديمقراطية إلى هذا البلد».

واعترفت أيضاً البرازيل وكولومبيا وكندا وبيرو بخوان غويدو «رئيساً بالوكالة» في البلاد، فيما أكدت المكسيك أنها لا تزال تؤيد مادورو كرئيس لفنزويلا.